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اتحاد الكرة يكشف سبب سماحه لإدارات الاندية بالتواجد في مقر إقامة اسود الرافدين

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2019-08-03 | 17:52

اتحاد الكرة يكشف سبب سماحه لإدارات الاندية بالتواجد في مقر إقامة اسود الرافدين

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كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، سبب سماحه لادارات الاندية بالتواجد في مقر اقامة لاعبي المنتخب الوطني في كربلاء.
وتتواجد ادارات الاندية في فندق البارون بمحافظة كربلاء، من اجل تجديد عقود اللاعبين والتفاوض مع لاعبين جدد.

وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد سمح لادارات الاندية بالتواجد في مقر اقامة لاعبي المنتخب الوطني من اجل تجديد عقود اللاعبين، كون الاندية ارسلت قوائم لاعبيها الى الاتحادين العربي والاسيوي للموسم المقبل 2019/ 2020".


واوضح الخرساني، أن "هذه الخطوة ستساعد اللاعبين ايضاً على الاستقرار من اجل حسم مستقبلهم والتركيز مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التي نسعى الى تحقيق لقبها".

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق انتصارين في مباراتيه السابقتين، بتغلبه على لبنان 1-0 وعلى فلسطين 2-1.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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