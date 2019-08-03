اتحاد الكرة يكشف سبب سماحه لإدارات الاندية بالتواجد في مقر إقامة اسود الرافدين

وتتواجد ادارات الاندية في فندق البارون بمحافظة كربلاء، من اجل تجديد عقود اللاعبين والتفاوض مع لاعبين جدد.

وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد سمح لادارات الاندية بالتواجد في مقر اقامة لاعبي المنتخب الوطني من اجل تجديد عقود اللاعبين، كون الاندية ارسلت قوائم لاعبيها الى الاتحادين العربي والاسيوي للموسم المقبل 2019/ 2020".



واوضح الخرساني، أن "هذه الخطوة ستساعد اللاعبين ايضاً على الاستقرار من اجل حسم مستقبلهم والتركيز مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التي نسعى الى تحقيق لقبها".

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق انتصارين في مباراتيه السابقتين، بتغلبه على لبنان 1-0 وعلى فلسطين 2-1.