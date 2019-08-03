- 1/2
- 2/2
2019-08-03 | 17:52
1,375 مشاهدة
كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، سبب سماحه لادارات الاندية بالتواجد في مقر اقامة لاعبي المنتخب الوطني في كربلاء.
وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد سمح لادارات الاندية بالتواجد في مقر اقامة لاعبي المنتخب الوطني من اجل تجديد عقود اللاعبين، كون الاندية ارسلت قوائم لاعبيها الى الاتحادين العربي والاسيوي للموسم المقبل 2019/ 2020".
واوضح الخرساني، أن "هذه الخطوة ستساعد اللاعبين ايضاً على الاستقرار من اجل حسم مستقبلهم والتركيز مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التي نسعى الى تحقيق لقبها".
ونجح المنتخب الوطني في تحقيق انتصارين في مباراتيه السابقتين، بتغلبه على لبنان 1-0 وعلى فلسطين 2-1.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف سبب سماحه لإدارات الاندية بالتواجد في مقر إقامة اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.