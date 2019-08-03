مصدر يكشف تفاصيل هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "السجن يضم مايقارب ال٧٠ موقوفا، واثناء تقديم الحرس الطعام للموقوفين قاموا بسحب الحرس وضربه وتمكن ١٥ شخص من الهروب بملابسهم الداخلية".

واضاف المصدر، أن "الاخرين حاولوا الهروب، الا ان حراس المركز قاموا باطلاق النار وتمكنوا من اغلاق السجن".



وتابع المصدر، أنه "لغاية الان تم القبض على ثلاثة هاربين".

ولفت المصدر الى "ايداع جميع المقصرين من ضباط ومنتسبين السجن والتحقيق معهم بامر من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".