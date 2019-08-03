مصدر يكشف تفاصيل هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة

كشف مصدر في الشرطة، السبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، لافتا الى ان الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام، فيما اشار الى ان هؤلاء هربوا بملابسهم الداخلية.
واضاف المصدر، أن "الاخرين حاولوا الهروب، الا ان حراس المركز قاموا باطلاق النار وتمكنوا من اغلاق السجن".
وتابع المصدر، أنه "لغاية الان تم القبض على ثلاثة هاربين".
ولفت المصدر الى "ايداع جميع المقصرين من ضباط ومنتسبين السجن والتحقيق معهم بامر من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".
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