اعتقال ثلاثة من الهاربين من مركز شرطة القناة

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال ثلاثة هاربين من سجن مركز شرطة القناة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت، اليوم، من اعتقال ثلاثة هاربين من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد".
وأضاف أنه" تم نقلهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم ومعرفة من ساعدهم على الهروب".
وأضاف أنه" تم نقلهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم ومعرفة من ساعدهم على الهروب".
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