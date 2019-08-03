اعتقال ثلاثة من الهاربين من مركز شرطة القناة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت، اليوم، من اعتقال ثلاثة هاربين من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أنه" تم نقلهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم ومعرفة من ساعدهم على الهروب".

