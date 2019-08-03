أردوغان وضع حجر الأساس لأول كنيسة سريانية في اسطنبول

اكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال وضعه حجر الأساس لأول كنيسة سريانية في ​اسطنبول​ انه "من واجب ​تركيا​ تلبية الاحتياجات المكانية للطائفة السريانية لممارسة عبادتها، والسريان هم أبناء قدامى لهذه المنطقة". وسيتم بناء الكنيسة في حي يسيلكوي في ضاحية العاصمة الاقتصادية للبلاد، وستخصّص للسريان الأرثوذكس.

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