النشرة: طائرة إستطلاع اسرائيلية تنفذ طلعات إستشكافية فوق قرى العرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن ​طائرة إستطلاع​ إسرائيلية من نوع "أم-ك" من دون طيار خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفذ طلعات إستشكافية على علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ حاصبيا، وصولاً حتى سماء بلدة برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في البقاع الغربي.

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