المطران درويش: عملت جاهدا لأضع زحلة على الخارطة العالمية

أعلن رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ برنامج الإحتفالات بعيد انتقال ​السيدة العذراء​ وعيد الأبرشية، والتحضيرات للإحتفال العام المقبل بالمئوية الأولى لإعلان دولة ​لبنان​ الكبير.

وفي كلمة له خلال لقاء ودردشة مع الإعلاميين في زحلة أكد درويش أن "​مستشفى تل شيحا​ مؤسسة عريقة وكبيرة وتاريخه قديم، لهذا السبب تتناوله الألسن بالشائعات، وهو مثل كل المؤسسات الإستشفائية في لبنان يمر بأزمة مالية لأن الدولة لا تسدد مستحقاتها للمستشفيات، اما بالنسبة للمستشفى حاليا فقدرته الإستيعابية في حدها الأقصى دائما، وأقسامه تتجدد بإستمرار بواسطة المساعدات، والطاقم الطبي والتمريضي ممتاز".

من جهة اخرى لفت درويش الى انه "خلال السنوات الثماني الماضية حاولت أن أعيد الى الواجهة علاقاتي الدولية، وذلك لمصلحة زحلة، وعملت جاهدا لأضع زحلة على الخارطة السياسية والإجتماعية العالمية".