ميخائيل بوغدانوف بحث مع جورج شعبان الأوضاع الراهنة في لبنان

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، جورج شعبان، في الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والإقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد الجانب الروسي موقف بلاده المبدئي لجهة دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والجهود المبذولة في هذا الاطار من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري.
كما تطرق البحث الى الخطوات العملية في سبيل تطوير العلاقات الروسية اللبنانية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين.
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