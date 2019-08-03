المفتي دريان وصل الى السعودية لأداء مناسك الحج

وصل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ الى ​السعودية​ لأداء مناسك الحج يرافقه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي حيث كان في استقباله قنصل لبنان العام في جدة علي قرانوح ومندوب عن المراسم الملكية السعودية.

وأشاد المفتي دريان بالجهود التي تقوم بها السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من كافة أنحاء العالم، لافتاً إلى أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حريص على سلامة الحجاج والمعتمرين وتقديم افضل الخدمات التي توفرها السعودية لأبنائها الحجاج من رعاية واحتضان وخدمات شاملة وهذا ليس جديدا ولا غريبا على السعودية منذ أن اكرمها الله وجعل بيت الحرام فيها، ونسال الله تعالى ان يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويبعد عنها كل سوء ومكر وان يجعلها مثابة للناس وأمنا".