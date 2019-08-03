أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الهدوء التام يسيطر على مخيم عين الحلوة، وتحديدا في الشارع الفوقاني وحي الراس الاحمر، بعد العملية الامنية التي نفذتها حركة "فتح" و"عصبة الانصار الاسلامية" على معقل بلال العرقوب في اعقاب جريمة قتل الشاب حسين علاء الدين امس الجمعة.
وقد عادت غالبية العائلات التي نزحت عن منازلها قسرا بفعل الاشتباك، وتفقدت الاضرار التي لحقت بها او بمحالها التجارية، في وقت انجزت فيه فرقة الصيانة اصلاح خط الكهرباء الذي تضرر.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هدوء تام بعين الحلوة بعد العملية الأمنية على معقل بلال العرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.