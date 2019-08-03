النشرة: هدوء تام بعين الحلوة بعد العملية الأمنية على معقل بلال العرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الهدوء التام يسيطر على ​مخيم عين الحلوة​، وتحديدا في الشارع الفوقاني وحي الراس الاحمر، بعد العملية الامنية التي نفذتها حركة "فتح" و"​عصبة الانصار الاسلامية​" على معقل بلال العرقوب في اعقاب جريمة قتل الشاب حسين علاء الدين امس الجمعة.

وقد عادت غالبية العائلات التي نزحت عن منازلها قسرا بفعل الاشتباك، وتفقدت الاضرار التي لحقت بها او بمحالها التجارية، في وقت انجزت فيه فرقة الصيانة اصلاح خط الكهرباء الذي تضرر.