فادي جريصاتي: للثقة بعمل وزارة البيئة وبخطة عملها

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ أن "كل لبناني مسؤول عن اصلاح الوضع"، داعيا الى "الثقة بعمل ​وزارة البيئة​ وبخطة عملها". وفي كلمة له خلال اللقاء الذي نظمته لجنة العلاقات العامة في هيئة قضاء زحلة ب​التيار الوطني الحر​، شدد على جريصاتي على ان "المتفلتين من التنظيم في العمل في قطاع الكسارات هم المسؤولون عن الفوضى التي كانت سائدة في السابق لجهة وجود عدد من المرتشين الذين شوهوا العمل القانوني"، مؤكدا أن "هذا القطاع سينظم والمخطط انتهى وسيقر في اقرب جلسة ل​مجلس الوزراء​ وسننتقل للمرحلة الانتقالية التي تنتهي في ٣١ كانون الاول ٢٠٢٠ وهذه المرحلة ستنقلنا من الماضي الى ​المستقبل​ والى نهج جديد يؤمن المليارات من خلال الرسوم التي ستفرض على ​المقالع والكسارات​".

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