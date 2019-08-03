تحذير أوروبي من استخدام الطائرات المسيرة لأغراض إرهابية

دبي - بواسطة محمد فارس في ظل التطور التقني السريع لتكنولوجيا الطائرات المسيرة، حذرت المفوضية الأوروبية من مغبة استخدام تلك الطائرات من قبل جماعات إرهابية لشن اعتداءات دموية. © picture-alliance/CHROMORANGE/C. Suhrbier Provided by Deutsche Welle

حذرت المفوضية الأوروبية من استخدام الطائرات المسيرة في أغراض إرهابية في ظل التطور التكنولوجي السريع. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية، جوليان كينغ، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية تنشرها في عددها الذي يصدر غداً الأحد (الرابع من آب/أغسطس 2019): "الطائرات المسيرة تصير أكثر كفاءة وذكاء، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستخدامات المشروعة، وكذلك أيضاً للأفعال العدائية".

وذكر السياسي البريطاني أن المفوضية الأوروبية "ترصد التهديد في وضعه الحالي والمستقبلي"، على خلفية التطور السريع لتكنولوجيات الطائرات المسيرة.وقال كينغ: "ندعم دول الاتحاد الأوروبي في إقامة شبكة لتبادل المعلومات، وتعزيز الاهتمام بالأمر على المستوى الدولي، وتوفير المخصصات المالية للمشروعات التي تخدم درء خطر الطائرات المسيرة".

وذكرت الصحيفة، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن وحدة التنسيق الفرنسية لمكافحة الإرهاب حذرت في تقرير مصنف على أنه سري من خطر هجوم إرهابي محتمل على ملعب لكرة القدم بواسطة طيارة مسيرة مزودة بمواد قتالية بيولوجية. وتم تقديم هذه الوثيقة في إطار الإعداد للتقرير الختامي للجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ)