أصبحت متطلبات العطلة الصيفية مكلفة بالنسبة للمواطنين المغاربة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة الماضية، لتقاربها الزمني مع مناسبتين أخريتين، هما شهر رمضان قبل بداية العطلة، وعيد الأضحى في خضم شهر غشت.
اليوم 24 استطلع آراء المواطنين حول هذا الموضوع بطرح سؤال: “هل تعتقدون أن قضاء العطلة الصيفية في المغرب مناسب ل”جيوب” المغاربة؟” عبر استفتاء إلكتروني شارك فيه 1821 شخصا، كانت إجابة 77 بالمائة منهم أن مصاريف العطلة الصيفية لاتتناسب مع القدرة الشرائية في المغرب.
أمام هذا الوضع أصبح كثيرون من المواطنين إلى الإستدانة من المؤسسات البنكية لأداء مصاريف العطلة، لتتحول هذه الأخيرة إلى عبء مادي قد يرافق الأسر المغربية طوال العام أثناء أداء أقساط الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع “اليوم24”..77٪ من المشاركين يعتقدون أن مصاريف العطلة لا تناسب القدرة الشرائية للمغاربة والاستدانة هي الحل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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