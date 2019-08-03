اعتداء مسلح على قاضٍ بآسفي في الشارع العام..مصدر لـ”اليوم24″: قد يكون الفعل انتقاما

تعرض قاض مستشار بمحكمة الإستئناف في مدينة ورزازات، كانَ يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لآسفي، ليلة أمس الجمعة، لإعتداء مسلح من طرف أحد الأشخاص إذ أصابه بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى رأسه ورقبته.

وعلم “اليوم24” من مصادر مطلعة أن القاضي ركنَ سيارته بالحي الشعبي “السانية” وقبل النزول منها، تفاجئ بالهجوم عليه من طرف أحد الأشخاص، إذ هم في البداية بتخريب سيارته، قبل أن يُوجه له طعنات بالسكين على مستوى رقبته ووجهه، ولاذ بالفرار.

الحادث المذكور خلف استنفارا أمنيا بالمنطقة، إذ ظلت فرق أمنية تجري دوريات وتمشيط للأحياء المجاورة، كما جرى تفريغ عددًا من “كاميرات” المراقبة بالشارع الذي وقع فيه الإعتداء، بينما نُقل القاضي المذكور على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

ورجح مصدر “اليوم24” أن يكون الهجوم على الضحية متعلق بفعل انتقامي، ولاسيما أن القاضي سبق وشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لآسفي.