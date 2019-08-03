توقيف متخصص في السرقة تحت التهديد بحافلات بالبيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد من داخل حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصلحة الدائرة الأمنية 36 بمنطقة الحي المحمدي كانت توصلت بشكاية سيدة كانت على متن حافلة خاصة للنقل الحضري، أوضحت فيها أنها تعرضت لسرقة هاتفها المحمول تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخص امتطى الحافلة بمحطة الحزام الكبير، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن في وقت وجيز من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة مكنت من ضبط السلاح الأبيض المستخدم في تنفيذ عملية السرقة، فضلا عن استرجاع هاتف الضحية المسروق، وكذا ضبط هاتف محمول آخر يشتبه في كونه متحصل من أفعال إجرامية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف قاصر يشتبه في مشاركته في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.