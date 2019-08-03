النصيري يقترب من الدوري الانجليزي مقابل 20 مليون يورو.. مدرب ليغانيس أسقط اسمه واللاعب مصر على الرحيل – اليوم 24 Loading ... Loading ... النصيري يقترب من الدوري الانجليزي مقابل 20 مليون يورو.. مدرب ليغانيس أسقط اسمه واللاعب مصر على الرحيل – اليوم 24

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