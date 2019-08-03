العثماني: البيجيدي حزب مسؤول يسعى ليكون جزءا من الحل لا أن يثير “الشغب”..الانتقاد كلشي كيعرف ليه”!”

وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسائل عتاب إلى أعضاء حزبه من المنتقدين للأوضاع السياسية والإجتماعية في المملكة.

واعتبر العثماني، خلال لقاء جمعه، اليوم السبت، مع أعضاء حزبه من مغاربة العالم، أن البيجدي أصبح له وضع متقدم في الساحة السياسية الوطنية، وعليه أن يكون على قدر من النضج والمسؤولية في ردود أفعاله وتقييماته ومواقفه والمإجراءات التي يتخذها أعضاؤه.

وأضاف العثماني أن المطلوب من حزبه أن يتحمل المسؤولية لا أن يقول أي شيء أو لـ”يشاغب” حسب تعبيره، معتبرا أن مواقفه يجب أن تساعد في السير إلى الأمام ليكون جزءا من الحل في مختلف المشاكل المطروحة لا أن يساهم في تعقيدها وصب الزيت على النار، حسب وصفه.

وطالب العثماني المنتسبين إلى حزبه بالسعي لتقريب وجهات النظر وأن يكونوا إيجابيين، وبالحرص على درجة من الحكمة والتعقل والرشد والإنصاف للذات وللآخرين، حسب قوله، معتبرا أن “العكس (الإنتقاد) كلشي كيعرفو ليه”.