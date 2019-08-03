“ميدي 1” على صفيح ساخن…طرد المسؤول المالي بعد أيام من اعتقال مسؤولة بالإدارة

لازالت الأزمة التي تعيشها إذاعة البحر الأبيض المتوسط “ميدي 1 راديو” في تصاعد على خلفية قضايا الفساد التي تفجرت، قبل أسبوعين، بعد اعتقال مسؤولة مقربة من المدير العام حسن خيار.

وفي تطور جديد، قرر حسن خيار إعفاء المدير المالي للإذاعة، بعدما ورد إسمه ضمن التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية مع مسؤولة مالية وإدارية تشتبه في تورطها في اختلاسات وتلاعبات مالية كبدت المؤسسة خسائر بالملايين.

وأكدت مصادر مطلعة على ما يجري داخل الإذاعة أن حسن الخيار فضل التهرب من مسؤوليته عن الإختلالات باعتباره مديرا، ورغم كل ما نسب إليه في هذا الصدد، ليفضل تسريح مديره المالي الذي سيحصل على تعويض مالي يلزمه الصمت، خاصة وأنه مطلع على كل الملفات الخاصة بتدبير الإذاعة، وأيضا القناة.

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وأشارت ذات المصادر إلى أن حسن خيار يسعى جاهدا لتطويق الفضيحة وعدم استمرار التحقيق في هذه القضية، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول جدية الوصول إلى الحقيقة وكشف كل الملفات التي تشوبها شبهات، خاصة فيما يتعلق بمديرية الشؤون التقنية التي أشرفت على صفقات تجديد الاستديوهات والقنوات الإفريقية وشراء المعدات.

ويتداول العاملون بالاذاعة كما القناة (ميدي 1 تيفي)، قيام مسؤولة نافذة بتوظيفات مشبوهة مقابل عمولات تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم، إضافة إلى ما تحدثت عنه نقابة المستخدمين من استغلال سيارات الربورتاجات لنقل زوجات وعائلات بعض المسؤولين.

يشار إلى أن حسن خيار يدير شؤون ثلاث مؤسسات، وكالة ريجي 3 وراديو ميدي1 وقناة ميدي1 تيفي، التي تعيش بدورها على وقع مشاكل وصراعات كبيرة بين الادارة والعاملين الذين نظموا، مؤخرا، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه العبث والعشوائية في التسيير.