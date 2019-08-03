لتعويض رحيل كومارا المرتقب.. مدافع أوغندي يقترب من الوداد

بات فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، قريبا من التعاقد مع الدولي الأوغندي مورشيد جوكو، مدافع فريق سيمبا التزاني.
وأكدت تقارير إعلامية أوغندية، أن مورشيد جوكو، توجه إلى المغرب، من أجل التوقيع في كشوفات الفريق الأحمر للدفاع عن ألوانه في الفترة القادمة.
وأضافت التقارير ذاتها أن مسؤولي الوداد يراهنون على صاحب 25 عاما، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للمدافع الإيفواري الشيخ كومارا إلى نادي سلافيا براغ التشيكي.
وخاض مورشيد جوكو 31 مباراة مع المنتخب الأوغندي، سجل خلالها هدفا وحيدا، كما لعب 7 مباريات مع نادي سيمبا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، علما أنه انضم للفريق خلال الميركاتو الصيفي لعام 2014، قادما من نادي فيكتوريا الأوغندي.
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