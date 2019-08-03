الزوراء يجدد عقد مدافعيه للموسم المقبل

وقال المتحدث الرسمي بأسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "اللاعبين نجم شوان ومصطفى محمد، جددا عقودهم رسمياً للموسم المقبل".

واوضح أن "تجديد العقد تم في فندق البارون بمحافظة كربلاء خلال توجدهما مع المنتخب الوطني، المشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم".



وكان الزوراء، قد اعلن قبل قليل، تجديد تعاقده مع الحارس جلال حسن والمهاجم مهند عبد الرحيم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.