احتراق سيارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في اربيل

أفاد مصدر أمني في محافظة اربيل، السبت، باحتراق سيارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ارتفاع درجات الحرارة ونتيجة لإنفجار خزان الوقود تسببت باحتراق سيارة لأحد المواطنين في منطقة فرمان بران بمدينة أربيل". وأضاف أن "صاحب السيارة لم يتعرض لأي أذى جراء الحريق".



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