القوة الجوية يفوز بسباق الظفر بخدمات احمد ابراهيم

ابراهيم، استحوذ على اهتمام الزوراء والشرطة خلال الفترة الماضية، قبل ان تدخل ادارة الصقور السباق وتنجح في اقناع اللاعب.

وقال مصدر في ادارة النادي في حديث للسومرية نيوز، إن "ممثلي ادارة القوة الجوية، تحدثوا مع اللاعب احمد ابراهيم وقدموا عرضاً رسمياً للاعب من اجل ارتداء القميص الازرق الموسم المقبل".



واوضح أن "ابراهيم ابدى سعادته بعرض الصقور ووافق على الانتقال الى الفريق، مفضلاً القوة الجوية على الزوراء والشرطة، بسبب حبه للفريق الازرق".

وتابع المصدر، أن "نادي القوة الجوية سيعلن عن الصفقة رسمياً بعد انتهاء بطولة غرب آسيا في الرابع عشر من آب الجار ي".

يذكر أن ابراهيم يعد احد العناصر الاساسية في تشكيلة اسود الرافدين ولعب في صفوف العربي القطري في الموسم الماضي.