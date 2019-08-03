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القوة الجوية يفوز بسباق الظفر بخدمات احمد ابراهيم

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2019-08-03 | 16:57

القوة الجوية يفوز بسباق الظفر بخدمات احمد ابراهيم

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نجح نادي القوة الجوية، بالفوز في سباق الظفر بخدمات مدافع المنتخب الوطني، احمد ابراهيم للدفاع عن الوان الصقور في الموسم المقبل 2019/ 2020.
ابراهيم، استحوذ على اهتمام الزوراء والشرطة خلال الفترة الماضية، قبل ان تدخل ادارة الصقور السباق وتنجح في اقناع اللاعب.

وقال مصدر في ادارة النادي في حديث للسومرية نيوز، إن "ممثلي ادارة القوة الجوية، تحدثوا مع اللاعب احمد ابراهيم وقدموا عرضاً رسمياً للاعب من اجل ارتداء القميص الازرق الموسم المقبل".


واوضح أن "ابراهيم ابدى سعادته بعرض الصقور ووافق على الانتقال الى الفريق، مفضلاً القوة الجوية على الزوراء والشرطة، بسبب حبه للفريق الازرق".

وتابع المصدر، أن "نادي القوة الجوية سيعلن عن الصفقة رسمياً بعد انتهاء بطولة غرب آسيا في الرابع عشر من آب الجار ي".

يذكر أن ابراهيم يعد احد العناصر الاساسية في تشكيلة اسود الرافدين ولعب في صفوف العربي القطري في الموسم الماضي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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