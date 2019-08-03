مصدر: هروب 15 سجينا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن 15 سجينا هربوا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، فيما بين ان القوات الامنية اغلقت المنطقة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "١٥ موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة شرقي بغداد، هربوا قبل قليل".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية اغلقت جميع الطرق وتجري الان عمليات تفتيش وتدقيق، من اجل اعتقالهم".
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