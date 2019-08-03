مصدر: هروب 15 سجينا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "١٥ موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة شرقي بغداد، هربوا قبل قليل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية اغلقت جميع الطرق وتجري الان عمليات تفتيش وتدقيق، من اجل اعتقالهم".