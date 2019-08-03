روسيا تعلن تخفيض انتاجها من النفط

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، السبت، إن إنتاج النفط الروسي في تموز يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك، فيما أكدت أن موسكو تعتزم الالتزام بالترتيبات في شهر آب.
وصعدت أسعار النفط حوالي 3 في المئة، الجمعة، بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.
وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولار للبرميل.
وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7 في المئة في جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام.
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