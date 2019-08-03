رسمياً.. الزوراء يجدد تعاقده مع جلال حسن ومهند عبد الرحيم

وقال المتحدث الرسمي بأسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "حارس المرمى جلال حسن والمهاجم مهند عبد الرحيم، جددا تعاقدهما رسمياً مع الفريق للموسم المقبل".

واوضح أن "وفداً من ادارة النادي توجه الى كربلاء وبالتحديد في فندق البارون مقر تواجد المنتخب الوطني، من اجل تجديد عقد اللاعبين".



يذكر أن حسن وعبد الرحيم يتواجدان ضمن تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في بطولة غرب آسيا.