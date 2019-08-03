موقع أمريكي يكشف جرائم جديدة لأشقاء أمير قطر

رفع موظفون سابقون في فبراير/شباط الماضي دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم شقيقة أمير قطر المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وزوجها بانتهاك حقوقهم وسرقة أجورهم.

ويبدو أن هذه ليست القضية الوحيدة التي تطال العائلة القطرية، إذ تكشفت خيوط أخرى جديدة، حيث ذكر موقع "إينر سيتي" الأمريكي أن قضية جديدة مرفوعة بمحكمة في فلوريدا تفيد بأن خالد بن حمد شقيق أمير قطر الذي يشغل منصب مدير بنك قطر الوطني اختطف مواطنا أمريكيا وهدده بالقتل.



وأوضح الموقع أنه بناءً على طلب من خالد بن حمد، تم اعتقال المواطن الأمريكي وحبسه في قسم شرطة عنيزة بالدوحة، لكن تمكنت السفارة الأمريكية وشخص يدعى بيتارد يعمل لدى خالد في الدوحة منذ فترة من مساعدة الأمريكي وإيصاله إلى بر الأمان ليغادر في نهاية المطاف قطر.

لكن عندما علم شقيق أمير قطر برحيله وأن بيتارد له يد في تأمين مغادرته، طالب بإعادته وتقديم معلومات عن الأماكن التي يتواجد بها وإلا "سيدفع الثمن". ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تواصلت تهديدات وأوامر خالد لبيتارد حتى أنه هدده بالقتل بشكل مباشر وأنه "سيدفنه في الصحراء" وسيقتل عائلته.

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ولاحقا احتجز خالد وأفراد عائلته وطاقمه الأمني بيتارد ضد رغبته، ووجهت إليه تهديدات بإيذائه جسديا، وسرقت أو دمرت متعلقاته الشخصية والأدوية التي يتناولها والمعدات والإلكترونيات الخاصة بعمله، فضلا عن فصله من العمل.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد أوردت في فبراير/شباط الماضي أن 3 موظفين سابقين رفعوا دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم شقيقة أمير قطر المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وزوجها بانتهاك حقوقهم وأنهم "ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية".

ويقول الموظفون: "إنهم أجبروا على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافي، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن شقيقة أمير قطر وزوجها يواجهان دعوى قانونية رفعها المدرب الشخصي جراهام بانكروفت والحارسة الشخصية شانتيل ماكجوفي والمدرس بنجامين بويد؛ بسبب ممارسات التشغيل غير القانونية.

وتؤكد الدعوى أن الموظفين الثلاثة غالبا ما كانوا يعملون ساعات إضافية دون تعويض، وحُرموا من أيام العطلة أثناء سفرهم مع أفراد الأسرة الحاكمة في رحلات فاخرة إلى كرواتيا واليونان وإيطاليا.

ويطالب العاملون السابقون بدفع آلاف الدولارات من الأجور الضائعة، لكن أفراد آل ثاني ينكرون هذه الاتهامات، ويقولون: "إنهم محميون بالحصانة الدبلوماسية"، وفقا لمستندات القضية التي قدمت إلى المحكمة في نيويورك.