البرلمان العربي يرحب باتفاق الوثيقة الدستورية بالسودان

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وكالة أنباء الإماراتالسبت 2019/8/3 06:57 م بتوقيت أبوظبي
الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي
رحب البرلمان العربي بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، حول الوثيقة الدستورية الذي تم الإعلان عنه اليوم السبت.
وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي إن الاتفاق خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار.
وثمن السلمي، في بيان، كافة الجهود التي بُذلت من كل الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري، رغم الصعوبات التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها جمهورية السودان.
وأشاد أيضاً بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق، وتقدم بالشكر لمبعوث الاتحاد الأفريقي لجمهورية السودان على ما بذله من جهود كبيرة مع جميع الأطراف السودانية للوصول لهذا الاتفاق.
وأكد وقوف البرلمان العربي مع جمهورية السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ودعمه ومساندته الحوار السياسي، داعياً كافة الأطراف إلى دعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي، والتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق.
واتفق المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، خلال محادثات جرت الخميس والجمعة، على وثيقة الإعلان الدستوري المنظمة للفترة الانتقالي، وأصبحت جاهزة لتوقيعها يوم الأحد المقبل.
وبهذا الاتفاق، اكتملت عملية التوافق السودانية، حيث وقع الأطراف سابقا على الإعلان السياسي، وأصبحت البلاد على وشك أن تشهد تشكيل السلطة الانتقالية
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