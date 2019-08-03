شرطة تايلاند تربط تفجيرات بانكوك بانفصاليين متطرفين

ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن قائد شرطة تايلاند ألقى باللوم في تفجيرات منسقة وقعت أمس الجمعة في بانكوك، على انفصاليين متطرفين جنوبي البلاد.

وقال قائد الشرطة شاكتيب شايجيندا إن تفجيرات أمس الجمعة لها صلة بهجمات مماثلة وقعت في أغسطس/آب 2016، واستهدفت منتجعين سياحيين.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن قائد الشرطة قوله "على الرغم من أنها كانت المجموعة نفسها، فإن تلك المرة استخدمت أعضاء جددا، لم يكن لديهم أي سجلات إجرامية لتنفيذ الهجمات في بانكوك".



Advertisements

وأصيب 3 أشخاص على الأقل في العاصمة التايلاندية أمس الجمعة، في عدة انفجارات صغيرة استهدفت مراكز تسوق ومؤسسات حكومية.

وتزامنت التفجيرات مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكن لم تحدث التفجيرات بالقرب من الوزير.

وأدان رئيس الوزراء برايوت تشان-او-تشا الهجمات، داعيا التايلانديين لتوحيد صفوفهم والبقاء متيقظين.

وتشهد الأقاليم الثلاثة جنوب تايلاند زيادة في نشاط المتمردين منذ عام 2004، حيث قُتل نحو 7 آلاف شخص في أعمال عنف ذات صلة.