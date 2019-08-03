شقيق رئيس وزراء سنغافورة يطلق حزبا معارضا جديدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق حزب جديد للمعارضة في سنغافورة، بدعم من تان شينغ بوك، شقيق رئيس الوزراء، السبت، وسط توقعات بتبكير موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 2021.

ويتزعم تان شينغ بوك حزب التقدم السنغافوري، الذي ينوي المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 أبريل/نيسان 2021 والتي يعتقد الكثيرون أنها قد تتم في وقت مبكر.

وكان هذا الطبيب مرشحا للرئاسة، وكاد أن يلحق هزيمة بمرشح السلطات.

وحصل الحزب على دعم شقيق رئيس الوزراء لي هسين لونغ، آخر رموز الخلاف داخل الأسرة الحاكمة حول تركة الأب لي كوان يو الذي توفي في 2015، وتولى الرئاسة في سنغافورة ثلاثة عقود.

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وبقيادة حزب العمل الشعبي، أصبحت سنغافورة واحدة من أكثر الاقتصادات تقدما في آسيا.

وأمام مئات من الأنصار الذين تجمعوا في فندق، وبثت شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة وقائع هذا الحدث، ندد تان (79 عاما)، بما يعتبره تضييق على الحريات.

كما انتقد "تآكل الثقة" بين الحكومة والسنغافوريين.



وإذا كانت أحزاب المعارضة المختلفة لم تظهر تهديدا خطيرا للحزب الحاكم، فإن دعم شقيق رئيس الوزراء يمكن أن يمنح الحزب الجديد اندفاعة.