الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمعقل الانقلابيين

حقق الجيش اليمني، السبت، تقدما ميدانيا جديدا وحرر العديد من المواقع العسكرية في معقل الانقلابيين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، وذلك بإسناد من مروحيات التحالف العربي.

وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش اليمني أحكمت قبضتها على مرتفعات جبال "الدخاس" و"الخضاض" بمديرية الصفراء شرق صعدة.

وخاض الجيش اليمني المعركة تحت حماية وتغطية مقاتلات التحالف العربي، ما أدى إلى سقوط مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلا عن استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتعد صعدة المعقل الرئيسي وأكبر المحافظات استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية والتي تكبدت فيها خسائر بشرية فادحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

والثلاثاء الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير غرفة عمليات لمليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة صعـدة.

وجاء قصف التحالف بعد تأكيده على حماية الشعب اليمني في المدن والقرى من مليشيا الحوثي الإرهابية، وردا على استهداف المليشيا الإرهابية سوق آل ثابت الشعبي بمحافظة صعدة.

ووصف التحالف هذا الانفجار الإرهابي الذي قام به الحوثي بأنها مجزرة ترقى لجرائم الحرب.