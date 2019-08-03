- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - أشرف عبداللهالسبت 2019/8/3 05:50 م بتوقيت أبوظبي
قوات الجيش اليمني في معقل الانقلابيين - أرشيفية
حقق الجيش اليمني، السبت، تقدما ميدانيا جديدا وحرر العديد من المواقع العسكرية في معقل الانقلابيين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، وذلك بإسناد من مروحيات التحالف العربي.
وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش اليمني أحكمت قبضتها على مرتفعات جبال "الدخاس" و"الخضاض" بمديرية الصفراء شرق صعدة.
وخاض الجيش اليمني المعركة تحت حماية وتغطية مقاتلات التحالف العربي، ما أدى إلى سقوط مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلا عن استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتعد صعدة المعقل الرئيسي وأكبر المحافظات استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية والتي تكبدت فيها خسائر بشرية فادحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
والثلاثاء الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير غرفة عمليات لمليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة صعـدة.
وجاء قصف التحالف بعد تأكيده على حماية الشعب اليمني في المدن والقرى من مليشيا الحوثي الإرهابية، وردا على استهداف المليشيا الإرهابية سوق آل ثابت الشعبي بمحافظة صعدة.
ووصف التحالف هذا الانفجار الإرهابي الذي قام به الحوثي بأنها مجزرة ترقى لجرائم الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمعقل الانقلابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.