شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بالاتفاق حول وثيقة دستورية في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية، تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين القادمين.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان رسمي لها اليوم (السبت) بأن التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يُطلِق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة ومهمة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديموقراطي، وتحقيق السلام الشامل في البلاد.

وأشار البيان إلى أن جامعة الدول العربية جددت التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديموقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.