شكرا لقرائتكم حفتر يلتقي السيسي لطلب دعم مصري بالمحافل الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، حسب ما أكده مصدر لقناتي "العربية" و"الحدث".

وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء جاء لحسم ملفات عديدة، أهمها ملف معركة طرابلس.

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وأوضح المصدر أن "حفتر طلب دعماً مصرياً للجيش الوطني الليبي في المحافل الدولية"، خاصةً لرفع حظر التسليح حتى ولو جزئيا عن الجيش.

كما ناقش حفتر والسيسي التنسيق الأمني بين البلدين، وذلك لمنع هروب عناصر إرهابية. وفي هذا السياق قال المصدر إن الجيش الليبي سيسلم مصر عدداً من العناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للعناصر الإرهابية التي قد يتم القبض عليها خلال معركة استعادة طرابلس.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اتخاذ "إجراءات أمنية جديدة لتأمين الحدود مع ليبيا".