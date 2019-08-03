نصب وتجارة حشيش.. فضيحة جديدة تطارد معتز مطر فى تركيا

صدى البلد كشفت جبهة شباب الصحفيين، بالأسماء والأرقام والمكان، تفاصيل فضيحة جديدة للإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا، حيث نصب على 5 شباب سوريين يعملون في قناة الشرق الإخوانية وسرق منهم 75 ألف دولار بحجة استثمارها في تجارة الحشيش، وحينما طالبوا بحقوقهم...

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