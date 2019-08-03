علي بزي: الظروف الراهنة تستوجب معالجة مسؤولة لكل الملفات العالقة

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي الحكومة الى "الاجتماع في اسرع وقت ممكن"، معتبراً أنه "يكفي البلاد والعباد اضاعة للوقت وهدرا للفرص، خصوصا وان الظروف الراهنة تستوجب معالجة مسؤولة لكل الملفات العالقة".
وخلال إستقباله وفودا بلدية وشعبية وتربوية من قرى عين ابل وشقرا وبليدا وراميا وبرعشيت وعيناتا ومدراء مهنيات وثانويات ووفدا من مخاتير بنت جبيل، أشار إلى أن "نظرتنا الى خلافاتنا السياسية شيء ونظرة الخارج الحريص على بلدنا شيء آخر".
وأكد أن "الوضع الاستثنائي، اقتصاديا وماليا ومعيشيا، يتطلب حلولا وليس تأجيلا وتهميشا وتراكما في الأزمات والانقسامات".
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