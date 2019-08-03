جورج عقيص: ماذا يجري في العسكرية ومن يحقق في قضية البساتين؟

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "ماذا يجري في ​المحكمة العسكرية​؟ من يدعي ومن يحقق في قضية البساتين؟ وبناء على قرارات من، وإيحاءات من؟ مونتسكيو أم روبسبيير؟".

واعتبر أن المحكمة العسكرية ترتطم في قعر العدالة، مشيراً إلى أننا "لن نبحث عن الحطام، للحديث تتمة".