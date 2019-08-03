قوى الأمن: توقيف فلسطيني في صيدا بحقه عدة مذكرات توقيف

افادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأن "​مفرزة صيدا القضائية​ أوقفت الفلسطيني خ. خ.وبحقه عدة مذكرات توقيف وخلاصات أحكام بجرائم ​مخدرات​، سرقة ومقاومة رجال السلطة".

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