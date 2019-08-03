نقولا صحناوي بارك بالموافقة على محطة تكرير للمياه المبتذلة

بارك عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا الصحناوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لسكان بيروت "موافقة ​مجلس الإنماء والإعمار​ على نتيجة مناقصة إنشاء محطة تكرير ابتدائية للمياه المبتذلة لبيروت الشمالية وساحل ووسط المتن"، آملا "موافقة سريعة من ​البنك الأوروبي للاستثمار​ لتفعيل القرض الميسر، ثم البدء بالتنفيذ سريعا".

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