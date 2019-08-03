الشيخ دعموش: محور المقاومة لن يستسلم ولن يخضع للارادة الاميركية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ ​علي دعموش​ ان "​أميركا​ فشلت في اخضاع ​ايران​، وفشلت في ترتيب اوضاع المنطقة لمصلحة اسرائيل، بسبب وجود المقاومة ورفض الشعوب للسياسات الاميركية وللتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وخلال حفل تأبيني في بلدة انصارية الجنوبية، أشار إلى أن "العقوبات والحشود العسكرية والغطرسة الاميركية في مياه الخليج لم تتمكن من جر ايران الى التفاوض بفعل مقاومة الشعب الإيراني وثبات الموقف الإيراني الرافض بشكل قاطع وحاسم للتفاوض تحت سيف العقوبات والحصار".

ولفت الى ان "المشهد الذي تقدمه أميركا في مواجهة ايران، مشهد الحائر والمرتبك والمتخبط، فهي لا تملك رؤية وإستراتيجية واضحة للتعامل مع ايران، وهي تخسر في النقاط امام ايران، وآخر مظاهر الاستعجال والتخبط الاميركي وضع وزير الخارجية الإيراني على لائحة العقوبات، بينما في المقابل المشهد الذي تقدمه ايران هو مشهد الدولة القوية المتماسكة الواثقة من الخطوات التي تقوم بها في مواجهة العدوان الاميركي".

Advertisements

وأكد أنه "يجب ان يعرف الجميع ان محور المقاومة لن يستسلم ولن يخضع للارادة الاميركية وهو على أتم الجهوزية للدفاع عن استقلال وسيادة بلداننا مهما كانت الصعوبات ومهما بلغ حجم التحديات، ولن يمكن الولايات المتحدة من أخذ المنطقة الى الحضن الاسرائيلي".

واشار الى ان "النصر الذي تحقق في آب في العام 2006، قضى على كل امل بصياغة شرق اوسط جديد، واعطى في المقابل الأمل لنا ولكل شعوب المنطقة بإمكانية النصر، وتعطيل المشاريع الأميركية والإسرائيلية".

على المستوى الداخلي، شدد على انه "لا يجوز أن تبقى الأمور معلقة ونعطل الحكومة ونشل البلد اذا لم يتم التوافق على حل للازمة الناجمة عن حادثة ​قبرشمون​، بل لا بد من اللجوء الى الحل القانوني، والحل القانوني هو العودة الى ​مجلس الوزراء​ لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالمجلس العدلي، اما العناد والإصرار على التمسك بخيارات معينة والإبقاء على العقدة بلا حل، فهو امر لا يجوز على الإطلاق، لان الناس هي التي تدفع الثمن، والبلد هو الذي يدفع الثمن من اقتصاده وسمعته ومكانته".