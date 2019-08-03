أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ​مخيم عين الحلوة​ مشهد يطرح سؤالا حول ما إذا كان سبب تقاتل إخوتنا الفلسطينيين هو قرار وزير العمل اللبناني ​كميل أبو سليمان​ لتنظيم اليد العاملة الاجنبية؟"، معتبراً أنه "صار بدا حل للسلاح المتفلت".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: هل تقاتل إخوتنا الفلسطينيين بسبب قرار وزير العمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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