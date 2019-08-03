بو عاصي: بيار دكاش رجل الانسانية والروح الوطنية

اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​بيار بو عاصي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "النائب السابق ​بيار دكاش​، ابن الحدت، رجل الانسانية والروح الوطنية"، مضيفا:"وسام الاستحقاق زيّن صدرك و انت وسام على صدر ​قضاء بعبدا​ و ​لبنان​".

ورأى بو عاصي أنه "برهبة احمل مشعلك في ​مجلس النواب​ و بفرح ادرك محبة الناس لك اطال الله بعمرك و ادامك ذخراً لنا".

وكان ​الرئيس ميشال عون​ قد قلد دكاش وسام الارز الوطني من رتبة كومندور.