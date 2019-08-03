بو عاصي: بيار دكاش رجل الانسانية والروح الوطنية

اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن "النائب السابق بيار دكاش، ابن الحدت، رجل الانسانية والروح الوطنية"، مضيفا:"وسام الاستحقاق زيّن صدرك و انت وسام على صدر قضاء بعبدا و لبنان".
ورأى بو عاصي أنه "برهبة احمل مشعلك في مجلس النواب و بفرح ادرك محبة الناس لك اطال الله بعمرك و ادامك ذخراً لنا".
وكان الرئيس ميشال عون قد قلد دكاش وسام الارز الوطني من رتبة كومندور.
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