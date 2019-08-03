كشفت مجلة "نيويوركر" الأميركية أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعي الشهر الماضي إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتة الى ان " السناتور الأميركي الجمهوري راند بول وبمباركة من ترامب، لعب دور الوسيط مع ظريف".
وأوضحت المجلة أن "راند بول التقى ظريف في نيويورك على هامش زيارة ظريف للأمم المتحدة، وخلال لقائهما، اقترح على ظريف طرح أفكاره حول كيفية وضع حد لمأزق الملف النووي على دونالد ترامب شخصياً"، مشيرة الى ان "بول تلقى اذنا من ترامب ليقترح على ظريف لقاء في البيت الابيض".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة "نيويوركر": ظريف تلقى الشهر الماضي دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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