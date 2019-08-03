مصادر المالية للـNBN عن شراء مبنى الـ MTC: كل الإجراءات التي تحصل لا تلغي مخالفة القانون

أكدت مصادر ​وزارة المالية​، عبر قناة الـ"NBN"، عن موضوع شراء مبنى الـ"MTC" من قبل وزير الإتصالات ​محمد شقير​ أن أن كل الإجراءات التي تحصل لا تلغي مخالفة القانون بما فيها دفع جزء من الأموال.

وشددت المصادر على أن أموال الدولة تبقى أموالاً ممتازة لا يمكن التصرف بها إلا وفقاً للقوانين.

وكان السيد نبيل كرم أوضح التساؤلات التي أحاطت بشراء وزير الإتصالات محمد شقير مبنى "تاتش" في وسط بيروت، مؤكدا أنه ليس غطاءً لأي شخصية سياسية، لا سيما أنه اشترى الأراضي منذ نحو 10 سنوات، مشدداً على أنه لا يعرف نادر الحريري، قائلاً: "انا بشتريه لنادر الحريري".

ولفت كرم إلى أن الإتفاق تم مع شقير على مبلغ 75 مليون دولار، بعد أن أبلغه أنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، وهو يستطيع التوقيع من دون العودة إلى وزير المالية أو مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تسلم مبلغ 25 مليون دولار.