صاحب العقار المُشترى من قبل شقير لصالح mtc: حصلت على الدفعة الأولى

أوضح السيد نبيل كرم التساؤلات التي أحاطت بشراء وزير الإتصالات محمد شقير مبنى "تاتش" في وسط بيروت، مؤكدا أنه ليس غطاءً لأي شخصية سياسية، لا سيما أنه اشترى الأراضي منذ نحو 10 سنوات، مشدداً على أنه لا يعرف نادر الحريري، قائلاً: "انا بشتريه لنادر الحريري".
ولفت كرم إلى أن الإتفاق تم مع شقير على مبلغ 75 مليون دولار، بعد أن أبلغه أنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، وهو يستطيع التوقيع من دون العودة إلى وزير المالية أو مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تسلم مبلغ 25 مليون دولار.
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