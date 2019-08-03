صاحب العقار المُشترى من قبل شقير لصالح mtc: حصلت على الدفعة الأولى

أوضح السيد نبيل كرم التساؤلات التي أحاطت بشراء وزير الإتصالات ​محمد شقير​ مبنى "تاتش" في وسط بيروت، مؤكدا أنه ليس غطاءً لأي شخصية سياسية، لا سيما أنه اشترى الأراضي منذ نحو 10 سنوات، مشدداً على أنه لا يعرف ​نادر الحريري​، قائلاً: "انا بشتريه لنادر الحريري".

ولفت كرم إلى أن الإتفاق تم مع شقير على مبلغ 75 مليون دولار، بعد أن أبلغه أنه تواصل مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير المالية ​علي حسن خليل​، وهو يستطيع التوقيع من دون العودة إلى وزير المالية أو ​مجلس الوزراء​، مؤكداً أنه تسلم مبلغ 25 مليون دولار.