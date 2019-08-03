هزة أرضية جديدة تضرب اليونان بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر

ضربت ​هزة أرضية​ جديدة ​اليونان​ بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر.

وحصلت الهزة بعد ثلاثة أيام من هزة بقوة 5،2 درجات في جزيرة كريت، جنوب البلاد، ولم تتسبب بإصابات أو أضرار.

وقبل أسبوعين، حصلت هزة قوية على بعد حوالى 20 كيلومترا من أثينا شعر بها سكان العاصمة خلال الموسم السياحي. واسفرت عن اصابة شخص بجروح طفيفة وألحقت أضرارا كبيرة بخطوط الهاتف.