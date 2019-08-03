نشطاء: تركيا تبدأ في ملء سد مثير للجدل بالمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):

قال ناشط لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن تركيا بدأت في ملء سد "اليسو" على نهر "دجلة" بالمياه قبل حوالي أسبوعين.

وكان مشروع سد "اليسو" قوبل بمعارضة محلية ودولية قوية بسبب الاضرار البيئية الناجمة عنه وخفض معدل تدفق المياه إلى العراق المجاورة التي تعاني من نقص في المياه.

وقال علي ارجول، أحد أعضاء مجموعة "حسن كيف" ومقرها اسطنبول "المياه ترتفع بشكل مستمر في السد منذ 22 يوليو".

وأضاف ارجول "نتفهم أن جميع البوابات مغلقة الآن من أجل ملء المياه بشكل دائم" مما يناقض مصدرا رسميا، ذكر أن ملء السد يتم على سبيل الاختبار.

وقال مسؤول من هيئة "الأعمال الهيدروليكية التركية" الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في يوليو الماضي إن بوابتين أغلقتا بالفعل وسيبدأ ملء المياه "قريبا جدا"

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وبدأ إقامة سد "اليسو" في عام 2006 في جنوب شرق تركيا.

وفور استكمال ملء السيد بالمياه، من المتوقع أن يغرق الخزان، الذي تبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع بلدة حسن كيف المهمة، من الناحية الأثرية.

وأضاف ارجول "السكان في المنطقة قلقون من أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع. ومازال الكثيرون ينتظرون أن تنقلهم الحكومة إلى مراكز سكينة جديدة".

ويعني المشروع إعادة توطين أكثر من 15 ألف ساكن.

وتقول تركيا إن السد الذي يبلغ طوله 1820 وارتفاعه 135 مترا سيكون مصدرا مهما للطاقة الكهرومائية.