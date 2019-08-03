القوى العاملة: تحصيل 6 ملايين جنيه مستحقات مصريين وتجديد 1025 عقد عمل بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في تحصيل واسترداد مستحقات لمصريين، بلغت مليون و424 ألفًا و601 ريال سعودي، ما يعادل 6 ملايين و339 ألفًا و474 جنيهًا مصريًا، وذلك نتيجة تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية.

وأكد الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي، أنه خلال شهر يوليو 2019 تم التصديق على تجديد 1025 عقدًا لمنح الأجازة لأصحابها العاملين بالدولة، فضلًا عن التصديق على 1002 شهادة استمرارية في العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه تلقي 92 شكوى عمالية، نجح في حل 12 منها بالطرق الودية، وتم تحويل 10 شكاوى للقضاء، فضلًا عن وجود 70 شكوى قيد الدراسة، كما تمكن المكتب من الرد على 370 استفسارًا.