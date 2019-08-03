محافظ كفر الشيخ يحيل 30 موظفًا وطبيبًا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 17 موظفًا وطبيبًا بالوحدات الصحية بمدينة سيدي غازي الجديدة للتحقيق بينهم 10 موظفين و أطباء بالوحدة الصحية لقرية زهران لتغيبهم عن العمل، منهم موظفاً لانصرافه عن العمل دون سند قانونى.

وتضمن قرار المحافظ إحالة 7 أطباء وموظفين بالوحدة الصحية بعزبة يوسف جمعة التابعة للإدارة الصحية بمدينة سيدى غازي، منهم 5 أطباء وموظفين لتغيبهم عن العمل، وموظفًا لأنصرافه عن العمل دون سند قانونى، بناءً على تقرير التفتيش المالى، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أحال محافظ كفرالشيخ، 13 موظفًا بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، للتحقيق، لتركهم العمل دون سند قانونى.

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وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة القوى العاملة بالتحقيق في مخالفات المديرية لتحقيق الأنضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وجاء من خلال التفتيش علي أعمال شئون العاملين بمديرية القوى العاملة في كفر الشيخ، ان المديرية لديها سجل خاص للعاملين بدرجه كبير، وسجل خاص للمؤهلات العليا، وسجل خاص للعاملين بالمجموعة المكتبية والخدمات المعاونة، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنه2004 بالبند اولا (د/ا).

و عدم امساك مسئول الحضور والأنصراف سجل يدون فيه التأخيرات في الحضور بعد المواعيد الرسمية، ولا يوجد مسئول للبوابة وبالتالي لا يوجد سجل لتدوين التصاريح، القائم بالمأمورية لا يتقدم بأي تقرير فور عودته منها، ولا يوجد نموذج معد للتصاريح وهى عبارة عن قصاصة من الورق، تصاريح الخروج من نسخه واحدة.

ولا يجرى منح مسئول البوابة صورة من تصاريح الخروج، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 بالبند ثالثا/ 2، وعدم قيام مسئول الحضور والانصراف بإبلاغ شئون العاملين بأي حالات تأخير للعاملين بالمديرية، وعدم وجود سجلات خاصة بالتأخير وعدم حساب التصاريح، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنه 2004، بالبند ثالثاً.