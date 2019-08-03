توزيع 69 سيارة إسعاف على مراكز بني سويف استعدادا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور إسلام عساف مدير مرفق إسعاف بني سويف استعداد المرفق لعيد الأضحى المبارك من خلاله رفع درجة الاستعداد ومنع الأجازات والأذونات ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور وتجهيز سيارات الإسعاف وتزويدها بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات

وأضاف أنه تم توزيع 69 سيارة إسعاف على مراكز المحافظة السبعة بواقع 30 لمركز ومدينة بني سويف، و5 لمدينة الواسطى، و7 سيارات لمركز ناصر و7سيارات لمركز إهناسيا، و8 سيارات لمركز ببا، و6 لمركز سمسطا، و6 سيارات لمركز الفشن ، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بسيارات إسعاف من محافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم ،المنيا) عند الضرورة.