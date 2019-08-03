المغرب يشتري 24 هليكوبتر من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة

كشف موقع "إكسبور" التابع للحكومة الأمريكية أن الإدارة الأمريكية وافقت على صفقة بيع تسليم 24 طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي إلى سلاح الجو المغربي، مقابل 1.5 مليار دولار.

نفس المصدر أكد أنه من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع المغربية إلى 3.9 مليار دولار بحلول عام 2022، علما أن الدول الرئيسية الموردة للسلاح إلى المغرب هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا.

وبلغ إجمالي نفقات المغرب العسكرية حوالي 48 مليار دولار بين عامي 2005 و 2015.

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وأكد المصدر ذاته أنه على مدى العقد الماضي، عزز المغرب قواته البحرية وزود جيشه بمركبات متطورة. بالإضافة إلى ذلك ، اشترى المغرب هذه السنة 25 طائرة جديدة من طراز F-16، إضافة إلى إطلاق عملية إصلاح لأسطوله الحالي بميزانية إجمالية قدرها 4.8 مليار دولار.

وفي السنة الماضية اشترى المغرب من الولايات المتحدة 222 دبابة قتال رئيسية، بما فيها دبابات أبرامز، وتم الانتهاء من تسليمها خلال السنة الماضية وإَضافة إلى ذلك وقع المغرب عقدا في عام 2019 لتزويده بالدعم الفني لدبابات أبرامز مع الولايات المتحدة

*المصدر| موقع "يا بلادي" المغربي