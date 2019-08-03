المبعوث الإثيوبي يطالب برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب

طالب المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير، اليوم السبت، برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب وذلك بعد ساعات من توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لاتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيدا لتوقيعه بالأحرف الأولى.

وقال درير، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز

الإخبارية)، : "إن اتفاق الأطراف السودانية سيسهم في إحلال السلام في البلد"، لافتا إلى أن الأطراف السودانية بذلت جهودا حثيثة لإنجاز الإعلان الدستوري.وأكد المبعوث الإثيوبي دعم الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للاتفاق بين الأطراف السودانية، مطالبا برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن الاتفاق سيمهد لتأسيس دولة جديدة في السودان وعودة البلاد للاتحاد الأفريقي.يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى (إعلان الحرية والتغيير) اتفقا على كل بنود وثيقة (الإعلان الدستوري).. ورجحت قوى (إعلان الحرية والتغيير) في السودان توقيعها والمجلس العسكري الانتقالي، على وثيقة (الإعلان الدستوري) غدا /الأحد/ ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.