مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

قُتل مسلحان إثر اندلاع اشتباكات، اليوم السبت، مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "سوبور" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الاشتباكاتاندلعت بعدما تلقت قوات الأمن معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة أسلحة وذخيرة عقب الاشتباكات.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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